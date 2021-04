Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg Wirtschaft erwartet von Grün-Schwarz neue Impulse

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Hans-Ulrich Rülke kommentierte: „Was hier an wesentlichen Ergebnissen bekannt wird, kommt für die CDU einer Bankrotterklärung der eigenen Identität gleich.“ So sei etwa die geplante Solarpflicht für alle privaten Neubauten und bei der Renovierung von Dächern „ein Kosten-Turbo erster Güte für Häuslebauer“ und treffe auch Mieter im Wohnungsbestand.

Der Kreisvorsitzende der Jungen Union Stuttgart, Thrasivoulos Malliaras, meinte, dass ein neues grün-schwarzes Bündnis zwar unterm Strich für das Land eine gute Lösung sei. Das „historische Wahldebakel“ der CDU dürfe aber „nicht einfach so ad acta gelegt werden“. Deshalb fordere deren Nachwuchsorganisation eine „umfangreiche personelle Neubesetzung an den Spitzen von Partei und Fraktion“. „Insbesondere die Besetzung der Ministerien darf kein Automatismus mehr sein. Es ist an der Zeit, jungen Gesichtern die Zügel in die Hand zu geben.“