Stammzellenspende Wie ein Deutscher einem kanadischen Politiker das Leben rettete

Mit der Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspende-Datei (DKMS) hatte Jonathan Kehl 2018 den entscheidenden Schritt getan. Die DKMS war in seine Schule, die Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld, gekommen. Ein Jahr lang hörte Kehl nichts mehr von der DKMS, bis er ein Schreiben erhielt, er sei in die nähere Auswahl für einen Patienten gekommen, und gebeten wurde, sich zu einer Blutentnahme in eine lokale Arztpraxis zu begeben. Was er nicht wusste: Dieser Patient lebte in Kanadas Hauptstadt Ottawa. LeBlanc, geboren am 14. Dezember 1967, ist ein Freund von Justin Trudeau seit Kindheitstagen. Dominic LeBlanc ist Kabinettsmitglied seit dem liberalen Wahlsieg im Herbst 2015. Im April 2019 musste er sein Regierungsamt ruhen lassen. Bei ihm wurde das Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, eine aggressive Form des Blutkrebses.