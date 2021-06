Kloster Eberbach Start des Rheingau Musik Festivals

Bei dem ausverkauften Abendkonzert mit rund 650 Zuhörern in der großen Basilika des Klosters Eberbach sprach auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Die Pandemie und ihre Auswirkungen machen die Dinge, die wir bislang in unserem Leben als selbstverständlich erachteten zu etwas Besonderem. Dadurch, dass sie uns wieder bewusster werden, lernen wir sie wieder zu schätzen", erklärte er laut Pressemitteilung. "Das, was für viele die Freude am Leben zum Ausdruck bringt, ist die Musik. Die gute Nachricht, die vom heutigen Tag ausgeht, ist: Sie findet wieder statt."