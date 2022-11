Klimawandeldienst Wärmster Oktober in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen

Auch Rekordtemperaturen in Kanada

Auch außerhalb Europas war der Oktober 2022 überdurchschnittlich warm, so wurden Rekordtemperaturen in Kanada gemessen. Auch in Grönland und Sibirien war es ungewöhnlich mild. Kälter als im Mittel war es hingegen in Australien, im äußersten Osten Russlands und in Teilen der Antarktis.