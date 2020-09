Klimawandel USA könnten auf jahrzehntelange Mega-Dürren zusteuern

Waldbrände und „Dust Bowl“

„Episoden extremer Trockenheit und Hitze sind das Rezept für große Waldbrände“, erklärt Mojtaba Sadegh. „Diese Extreme intensivieren und weiten sich in beispiellosem räumlichem Ausmaß aus und ermöglichen die derzeitigen Waldbrände entlang der gesamten US-Westküste.“

Auch kürzere Dürrephasen, die weniger als ein Jahrzehnt dauerten, wie etwa die als „Dust Bowl“ bekannte US-Dürre in den 1930er Jahren, könnten verheerende Auswirkungen haben, wenn sie gleichzeitig mit Hitze aufträten. Unter anderem könnten klimatische Ereignisse in der Atmosphäre und am Boden in ihrem Zusammenspiel zu solchen Extremen führen, heißt es in der Studie.

„Dust Bowl“ (auf deutsch Staubschüssel) wurden in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA und Kanada Teile der Großen Ebenen genannt, die besonders in den Jahren 1935 bis 1938 von verheerenden Staubstürmen betroffen waren.

Übermäßige Hitze als Dürre-Auslöser

Die Wissenschaftler vermuten, dass der treibende Faktor für gleichzeitige Hitze-Dürre-Perioden in der jüngeren Vergangenheit vor allem übermäßige Hitze ist. In der „Dust Bowl“-Periode sei hingegen vor allem mangelnder Niederschlag der Auslöser gewesen.

Einer Megadürre gehe in der Regel ein längeres Hochdruckgebiet voraus, wodurch wolkenlose Bedingungen geschaffen würden, die eine Zufuhr von heißer Luft erlaubten. Trockene Böden erhöhten den Anteil der Wärme in den eintreffenden Sonnenstrahlen, der sich auf die Umgebungstemperatur auswirke, heißt es in dem Beitrag. Dies habe zur Folge, dass sich Hitzewellen verstärken.

