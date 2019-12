Klimawandel und Konflikte UN rechnen für 2020 mit Rekordzahl an Bedürftigen

In 53 Ländern sind Menschen auf Hilfe angewiesen. Der größte Bedarf besteht für die Bürgerkriegsländer Jemen und Syrien sowie für den Kongo in Afrika, wo seit 2018 mehr als 2200 Menschen an dem tödlichen Ebola-Virus gestorben sind.

Die Analyse umfasst nach groben Schätzungen eines Ocha-Experten etwa drei Viertel der erwarteten humanitären Kosten im kommenden Jahr. Berücksichtigt sind alle Krisen, in denen mehrere UN-Organisationen gleichzeitig im Einsatz sind. Wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder das UN-Kinderhilfswerk Unicef aber in einem Land allein ein Hilfsprogramm auflegt, sind dies zusätzliche Kosten.

Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, prangerte in einer Reaktion die dürftige Spendenbereitschaft der Regierungen an. "Wenn die Vereinten Nationen in Flüchtlingslagern die Rationen kürzen müssen, weil das Geld nicht mehr reicht, dann werden Flüchtlinge gezwungen, nach Europa zu flüchten", teilte sie mit. Kipping verlangte statt der üblichen freiwilligen Beiträge Pflichtumlagen.