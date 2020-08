Klimawandel Rekord-Eisverlust in Grönland

Schneefall gleicht Eisverluste nicht mehr aus

Das Inlandeis in der Antarktis und das in Grönland sind die größten Eisschilde der Erde. Die Massenbilanz eines Jahres ergibt sich aus der Differenz zwischen Eiszunahme durch Schneefall und Eisverlusten durch Schmelzen und Eisausstoß am Rand in den Ozean.