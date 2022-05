Klimawandel Mörderische Hitzewelle hat Indien fest im Griff

Ein Warnsignal für das, was noch kommt

Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die indische Meteorologiebehörde erwartet in den nächsten Tagen in Teilen des Landes sogar noch höhere Werte und auch danach zunächst „keine großen Veränderungen“. Ungewöhnlich an der aktuellen Rekordhitze ist ihr frühzeitiges Auftreten. Derart hohe Temperaturen werden in der Region normalerweise erst im Mai oder Juni erreicht. Die frühe Hitzewelle sei ein Warnsignal für das, was nun im Mai und Juni noch kommen werde, sagte Direktor Dileep Mavalankar vom Indian Institute of Public Health Gandhinagar.