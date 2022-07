Klimawandel Das EU-Parlament stemmt sich gegen „grüne“ Atomenergie

Die Unruhe im Parlament ist groß

Die Unruhe unter den Abgeordneten ist ungewohnt groß, denn sie haben es am Mittwoch in der Hand, die Pläne der EU-Kommission zu durchkreuzen, die Investitionen in Atomkraft und Gas als klimafreundlich einstufen will. Über Monate hatten die Gegner dieser sogenannten Taxonomie Stimmen für ihr Vorhaben gesammelt. Was anfangs noch völlig aussichtslos schien, rückt inzwischen unerwartet in greifbare Reichweite. Zuletzt lehnten der Umwelt- und der Wirtschaftsausschuss des Parlaments knapp die Taxonomie in ihrer vorliegenden Form ab. „Wir haben inzwischen rund 290 Abgeordnete, die dagegen stimmen werden“, sagt Michael Bloss von den Grünen. Das aber ist zu wenig, denn benötigt wird die absolute Mehrheit von 353 Stimmen im 705 Sitze zählenden Parlament.