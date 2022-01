Klimawandel Entlarvendes Timing

Brüssel - Niemand möchte der EU-Kommission Böses unterstellen. Eine so wichtige Entscheidung wie die Klassifizierung von Atom- und Gaskraftwerken als „grün“ in der Silvesternacht kurz vor Mitternacht zu veröffentlichen, wirft allerdings einige Fragen auf. Wieso wird der zentrale Punkt in der sogenannten Taxonomie erst in allerletzter Sekunde präsentiert? Will die Kommission etwas verstecken? Hoffen die Verantwortlichen in Brüssel, dass über Neujahr der erwartete Sturm der Entrüstung zwischen Katerstimmung und guten Vorsätzen einfach verpufft? Durch dieses heimlichtuerische Vorgehen hat die EU-Kommission das allerletzte Vertrauen in die einst so hoch gelobte Taxonomie verspielt.