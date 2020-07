Klimawandel begünstigt invasive Arten „Der Götterbaum nervt“

Nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Städten hat sich der Baum ausgebreitet, unter anderem in Darmstadt, Dresden, Magdeburg, Leipzig oder auch im niedersächsischen Stade. „Der Götterbaum nervt einfach“, sagt Voss. Einst sei die aus Asien stammende Art extra angepflanzt worden, weil das Laub so eine interessante Färbung bekomme. Außerdem sei der Götterbaum äußerst anspruchslos. „Doch inzwischen ist er eine echte Plage“, so Voss. Er und andere Ehrenamtliche rücken den Bäumen mindestens einmal pro Woche zu Leibe. Sie bevölkern einen ganzen Hang in dem beliebten Park am Lietzensee im Westen der Hauptstadt und verdrängen heimische Pflanzen und Gehölze.