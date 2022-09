«Klimastreik» Fridays For Future demonstriert in 200 deutschen Städten

Berlin - In ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern sind an diesem Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future rief zu einem weltweiten "Klimastreik" auf. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 200 Städten geben. Größere Demonstrationen sollen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln stattfinden. 270 Aktionen seien geplant. Unterstützt wird der Aufruf von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden.