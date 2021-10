Klimaschutz in Marbach Wasserstoff-Herstellung nach Lehrplan

Darüber hinaus möchte man man sich in ein großes Förderprogramm einklinken – was sich allerdings als ziemlich schwierig entpuppt. Gündner hat schon eine Menge Drähte glühen lassen und dabei zunächst feststellen müssen: Es wurden viele Programme aufgelegt, die erneuerbare Energien fördern, aber offenbar keines, das für eine Idee wie das Wasserstoff-Projekt am FSG maßgeschneidert wäre. „Inzwischen gibt es allerdings einen kleinen grünen Schein am Horizont“, sagte er. Über die Deutsche Bundesstiftung Umwelt könnten eventuell Zuschüsse nach Marbach fließen. „Da passt unser Vorhaben ganz gut rein“, meinte Gündner, der sich optimistisch zeigte, das Geld zusammenbekommen zu können.

Er versicherte jedoch, auf keinen Fall „bei der Stadt betteln zu kommen. Wenn wir das Geld nicht zusammenkriegen, dann war es ein schöner Traum“, konstatierte Gündner.

Wie die Sicherheit gewährleistet werden soll

Vorkehrungen

Die Wasserstofftechnologie birgt zwar enormes Potenzial, kann aber bei unsachgemäßer Handhabung durchaus Gefahrenmomente heraufbeschwören. Das ist natürlich auch Hans Martin Gündner vom Solarverein bewusst, der betonte, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen würden.

Leichtes Gas

So solle eine zertifizierte Anlage angeschafft werden. Ein Rückschlagventil verhindere, dass das in einem Tank im Freien gehortete Gas in den Labor-Container zurückströmen kann. Wasserstoff sei auch sehr leicht, sammle sich nicht am Boden, sondern entschwinde sofort nach oben. „Wenn dort was undicht werden sollte, ist es völlig unproblematisch“, sagte Gündner. Im Container sei zudem für alle Fälle eine „Zwangsbelüftung“ vorgesehen.