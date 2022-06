Klimaschutz EU-Staaten läutet das Ende des Verbrenners ein

Zudem soll nach dem Willen der Umweltminister diese CO2-Abgabe ab dem Jahr 2027 auch auf den privaten Bereich ausgedehnt werden und für Sprit und Heizöl gelten. Um die Menschen in den ärmeren EU-Ländern zu entlasten, wird ein Klimasozialfonds eingerichtet. Damit sollen aber auch langfristige Investitionen, zum Beispiel in effizientere Gebäude, finanziert werden. Dieser Fonds wird, auch auf massiven Druck aus Deutschland, wahrscheinlich kleiner als geplant ausfallen und auf 59 Milliarden Euro gedeckelt.

Der Umweltminister ist zufrieden

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) äußerte sich nach der Einigung in Brüssel sehr zufrieden: „Inmitten der größten Energiekrise Europas haben wir eines der umfassendsten Klimaschutzpakete in der EU-Geschichte auf den Weg gebracht.“ Es seien die Weichen für den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität gestellt.

Umweltverbände zeigten sich hingegen enttäuscht: Der WWF-Deutschland warf Deutschland eine Bremser-Rolle vor. Dies gelte etwa für die Debatte um den Verbrennungsmotor, zudem hätten die Rechte der Industrie zum CO2-Ausstoß deutlicher gekürzt werden müssen, sagte Klimaexpertin Viviane Raddatz.

Die Autohersteller selbst sind in Sachen Verbrenner-Aus bisweilen weiter als die Politik. Die Unternehmen haben ihre Strategie längst umgestellt und einige Firmen werden weit vor 2035 nur noch E-Autos verkaufen. Schwerer trifft das Verbot die Zulieferer, da in absehbarer Zeit etwa Schaltungen und Getriebe in PKW nicht mehr nachgefragt sind.

Kritik kommt aus der Industrie

Kritik kommt deshalb aus der deutschen Industrie. Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinenbauer (VDMA) lobt zwar, dass ein „Stillstand in der europäischen Klimapolitik“ vermieden werden konnte. In Sachen Verbrenner-Aus hält er den Kompromiss zur Flottenregulierung aber für „ernüchternd“. „Die Ergebnisse des EU-Umweltrats bedeuten weiterhin große Unklarheiten in Bezug auf die künftigen Antriebstechnologien für PKW und leichte Nutzfahrzeuge“, sagt Rauen und erklärt, dass der VDMA „energisch für eine Anrechenbarkeit alternativer Kraftstoffe werben“ werde.

Die Beschlüsse der Umweltminister müssen jetzt noch von der EU-Kommission und vom Europaparlament gebilligt werden. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass es kaum wesentlichen Änderungen geben wird, da die Beschlüsse auf Vorschlägen der Kommission fußen und Beratungen im EU-Parlament teils berücksichtigt wurden. Die endgültige Einigung wird bis Ende des Jahres erwartet.