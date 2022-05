Klimaschutz EU-Kommission will Plan für Solarenergie-Ausbau vorlegen

Der Entwurf ist Teil eines Pakets, das die EU-Kommission voraussichtlich Mitte Mai den EU-Ländern und dem Europaparlament vorschlagen will, um möglichst schnell unabhängig von russischer Energie zu werden. Dazu gehört etwa auch ein Gesetz, um Genehmigungsverfahren für Solaranlagen zu beschleunigen.

Im Vorfeld wurde bereits kritisiert, dass der Plan nicht bindend ist. "Mit netten Worten und Absichten bauen wir keine Solarzellen oder installieren diese auf Europas Dächern", sagte der EU-Abgeordnete Michael Bloss (Grüne). Er forderte einen Gesetzesvorschlag mit einer gesetzlich verankerten Solarpflicht und europäischer Solarfinanzierung. Ähnliches hatten Länder wie Österreich, Belgien, Luxemburg und Spanien in einem Brief bereits vorgeschlagen. Auch in Deutschland wird über eine Solardachpflicht debattiert.