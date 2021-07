Klimaschutz Klimaschutz beschert EnBW Milliardenabschreibung

Zusätzlich sieht sich die EnBW gezwungen, sogenannte Drohverlustrückstellungen für Strombezugsverträge zu bilden, die nicht mehr kostendeckend sind. Darauf entfallen etwa 300 000 Euro. Dabei geht es um Strom, den die EnBW aus fremden Kraftwerken bezieht. Für diesen gelieferten Strom habe sich der Konzern verpflichtet, den Lieferanten alle Kosten zu ersetzen. Aufgrund der schlechteren Marktsituation drohten Verluste, für die Rückstellungen gebildet werden müssen.

EU- und Bundespläne zum Klimaschutz

Erst Ende Juni war bekannt geworden, dass die EnBW mit dem Programm „Performance im Wachstum“ in den kommenden vier Jahren 180 Millionen Euro einsparen will. Kurz zuvor hatte die Ratingagentur Moody’s die Kreditwürdigkeit der EnBW um eine Stufe herabgesetzt. Zur Begründung verwies die Ratingagentur auf die Pläne des Energieversorgers, bis 2025 rund zwölf Milliarden Euro in die Verbesserung der Netzinfrastruktur und in erneuerbare Energien zu investieren. Die aktuelle Wertberichtigung dürfe aber die Kreditwürdigkeit des Konzerns nicht negativ beeinflussen.

Mehrere Entscheidungen auf Bundes- und EU-Ebene führen derzeit zu einer Verschärfung der Klimaschutzgesetzgebung. So hat die EU-Kommission am Mittwoch dieser Woche 15 Gesetzentwürfe vorgelegt, mit deren Hilfe die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken sollen. Bereits Ende April war das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss gekommen, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung von 2019 greife zu kurz, und forderte den Gesetzgeber zu Nachbesserungen auf. Daraufhin novellierte die große Koalition das Gesetz und strebt so die Klimaneutralität Deutschlands für 2045 und damit fünf Jahre früher als bisher vorgesehen an. Für die Energiewirtschaft gehen damit höhere CO2-Minderungsziele einher. Zudem wird erwartet, dass die Preise im CO2-Handel deutlicher steigen als zuvor prognostiziert.