Klimaschutz Begrenzung von Dividenden gefordert

Erfüllung der Ziele würde Gewinne im Transportsektor halbieren

Demnach müssten die großen Unternehmen im Transportsektor – Daimler, BMW, Volkswagen und Lufthansa – zusammen jährlich 14 Milliarden Euro in die Minderung von Treibhausgasen investieren. Das würde „die durchschnittlichen Vorsteuergewinne der Jahre 2009 bis 2020 ungefähr halbieren“, heißt es in der Studie. In diesem Zeitraum hätten die vier Konzern zusammen pro Jahr durchschnittlich 29 Milliarden Euro vor Steuern verdient. Davon flossen sieben Milliarden Euro an den Fiskus, sechs Milliarden Euro an die Aktionäre und fünf Milliarden Euro in die Aufstockung der Barbestände.