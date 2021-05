Klimakrise Baerbock verteidigt Vorstoß zu Kurzstreckenflügen

Die Grünen-Chefin machte deutlich, dass ihre Partei die Bahn als Alternative zum Kurzstreckenflug stärken will. "Im Mittelpunkt muss der Ausbau der Bahn stehen", sagte Baerbock in Berlin. Es brauche eine engere Taktung gerade bei Fernverkehrs-Verbindungen und auch mehr Nachtzüge in Europa und insbesondere in Grenzregionen zu Deutschland. Ein Verbot von Kurzstreckenflügen habe sie nicht gefordert. "Das funktioniert überhaupt gar nicht."