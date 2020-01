Klimakatastrophe auf der Bühne Das Studio-Theater redet übers Wetter

Stuttgart - Der Klimawandel erreicht das Theater und spornt es zu einer Kraftanstrengung an: Sieben Wochen lang, von 22. Mai bis 11. Juli, redet das Stuttgarter Studio-Theater unter dem Titel „Klim­ACT!“ nur übers verrückt gewordene Wetter, über Erderwärmung und Dürrekatastrophen, schmelzende Gletscher und aussterbende Arten. „Das Thema brennt auch uns auf den Nägeln“, sagt der Intendant Christof Küster – wobei angesichts der globalen Perspektive, die er einnehmen will, es nur eine Fußnote ist, dass seine Bühne an der mit Feinstaub stark belasteten Hohenheimer Straße liegt.