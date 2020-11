Klimafreundliches Projekt in Steinheim Beim Wärmenetz sind jetzt die Hausbesitzer am Zug

Mit dem Projekt hatte der Steinheimer Gemeinderat in diesem Jahr Neuland für eine Klimawende im Raum Marbach und im Bottwartal betreten. Eine regelmäßige Energieberatung für Bürger findet zwar in vielen Kommunen für Hausbesitzer statt, doch möglichst weite Teile der Haushalte in einem ganzen Viertel mit erneuerbaren Energien ausstatten zu wollen, daran hatte sich in der Region rund um Marbach noch keine Stadt oder Gemeinde gewagt. Die Mitarbeiter der Ludwigsburger Energieagentur – schon mit drei solchen Projekten in Ludwigsburg vertraut – betonten deshalb die Freiwilligkeit. Hausbesitzer müssten keinen Druck haben, schnell etwas an ihren Heizungen zu verändern.