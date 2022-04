Klima und Umwelt Forschungsschiff "Sonne" bricht zu Südpazifik-Expedition auf

Noch an Bord der "Sonne" sollen einige Kerne geöffnet und untersucht werden. "Das liefert uns schon Anhaltspunkte, zum Alter und zur Beschaffenheit der Sedimente", sagte die Expeditionsleiterin. Später soll eine genauere Analyse in Deutschland im Labor stattfinden, diese kann dann Rückschlüsse auf Temperatur, Niederschläge und Strömungsverhältnisse in der Vergangenheit ermöglichen.

An Bord der "Sonne" sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Oldenburg, des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde. Zudem sind auch Forscher aus New York, Birmingham und Neuseeland dabei. Mitte Mai wird die "Sonne" zurück in Noumea erwartet.