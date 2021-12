Klima Post stellt Ende ihrer Brief-Transportflieger in Aussicht

Senkung des Zeitdrucks

Laut Post-Universaldienst-Verordnung muss die Deutsche Post DHL mindestens 80 Prozent der Briefe, die an einem Tag in die Briefkästen eingeworfen werden, am nächsten Tag zustellen - diese Regel heißt "E+1" (Einwurftag plus 1 Werktag). Für 95 Prozent der Briefe gilt "E+2", sie müssen also spätestens zwei Tage nach Einwurf beim Adressaten landen. Die Post regt an, den "E+1"-Mindestwert auf 50 Prozent abzusenken, aber die 95-Prozent-Vorgabe für "E+2" beizubehalten - dann wäre der Zeitdruck nicht so groß und die Briefe könnten auch auf der Langstrecke per Lkw transportiert werden. Es geht um drei Hin- und Rückflüge auf den Verbindungen Hannover-München, Hannover-Stuttgart und Berlin-Stuttgart.