Klima Gretas des Südens: Aktivistinnen an der Front der Klimakrise

Vanessa Nakate aus Uganda

Auf den letzten Metern der Weltklimakonferenz klingt Vanessa Nakate in Glasgow nicht mehr sehr hoffnungsvoll: "Wir ertrinken in Versprechen." Gleichzeitig würden die Emissionen auch in diesem Jahr weiterhin steigen. Das sei der Grund, warum "Millionen von Aktivisten nicht den Erfolg sehen, dem in diesen Hallen hier applaudiert wird". Fast flehend richtet sich die 24-Jährige an die Delegierten: "Ich bitte euch, uns das Gegenteil zu beweisen."

Nakate warnt davor, dass in ihrem Heimatland Uganda in einer "Zwei-Grad-Welt", mit der sie eine deutlich stärkere Erderhitzung als die angestrebten 1,5 Grad meint, extreme Hitzewellen bald auch für gesunde Menschen ein Todesurteil bedeuten könnten. Die Afrikanerin hatte den Medien vergangenes Jahr Rassismus vorgeworfen, weil sie aus einem Foto mit prominenten westlichen Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer herausgeschnitten worden war.

Elizabeth Wathuti

Die Kenianerin Elizabeth Wathuti pflanzt Bäume. Mittlerweile sollen es mehrere Zehntausend sein, die die Kenianerin mit der von ihr gegründeten Green Generation Initiative und etlichen anderen jungen Menschen in die Erde gesetzt hat.

"Die Entscheidungen, die ihr hier trefft, werden mitbestimmen, ob die Obstbäume, die wir pflanzen, gedeihen oder eingehen", warnte die 26-Jährige in Glasgow, als sie bei der Eröffnungszeremonie der COP26 vor den Mächtigen aus aller Welt redete. "Ich glaube daran, dass wir in der Lage sind, das Richtige tun, wenn wir es nur zulassen, es in unseren Herzen zu spüren. Also öffnet eure Herzen und handelt."

© dpa-infocom, dpa:211112-99-967509/3