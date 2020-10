Kleinstadt Rifle in Colorado In Rifle trägt fast jeder eine Waffe

Lesen Sie hier: Nach Parkland-Massaker – Lehrer dürfen in Florida künftig Waffen tragen

Wer ist „gut“, wer ist „böse“?

Die Polizei sieht es ähnlich. „Ich bin seit 28 Jahren im Dienst und hatte noch nie ein Problem mit einem gesetzestreuen Bürger, der eine Pistole trägt“, meint Tommy Klein, der örtliche Polizeichef. Er selbst liebt seine „Walther PPQ M2“, die er auch im Privatleben trägt. „17 Patronen, leicht zu handhaben, sehr zuverlässig.“ Der Polizeichef glaubt, dass ihm im Ernstfall seine bewaffneten Mitbürger zur Hilfe kämen, wenn er in Schwierigkeiten gerät.

Die Aussage ähnelt verblüffend dem Leitsatz, den die US-Waffenlobby NRA der Bevölkerung seit Jahren einbläut: „Der Einzige, der einen bösen Typen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Typ mit einer Waffe.“ Aber wie würde die Polizei bei einer Schießerei überhaupt unterscheiden können, wer „gut“ und wer „böse“ ist? „Ich hoffe, dass ich nie in diese Situation komme“, räumt Klein ein. In einem solchen Fall würden die Beamten alle Beteiligten auffordern, ihre Waffen niederzulegen. „Die guten Leute würden das dann auch tun.“

Verhärtete Fronten

Natürlich denken auch in Rifle nicht alle Einwohner gleich. Auf dem Walmart-Parkplatz steht ein mit Aufklebern übersätes Auto: „Ich bin kein Republikaner“, „Amtsenthebung für Trump!“, „Hört auf, euren Rassismus als Patriotismus zu tarnen!“ Die Dame an der Hotel-Rezeption wiederum findet den Papp-Trump im „Shooters“ genau richtig. „Da drauf sollten sie ihre Schießübungen machen“, empfiehlt sie. „Es träfe den Richtigen.“

Was am Ende alle vereint, ist ihre klare Meinung zu Waffen, egal ob Pro oder Kontra. Nur eine Person stand nicht für ein Interview bereit: Lauren Boebert, die Besitzerin des „Shooters“. Sie möchte republikanische Kongressabgeordnete werden und befindet sich derzeit im Wahlkampf. Auf ihrer Website trägt sie Blazer, Jeans und Halskette. Und eine Waffe.

Allgemeines

Zahlen: Etwa 300 Millionen Waffen sind in den USA im Umlauf. Statistisch kommt also fast auf jeden Einwohner eine Waffe. Großstädte wie Chicago oder Baltimore, in denen jedes Jahr Hunderte von Menschen durch Schießereien sterben, gehen vermehrt dazu über, Pistolen aus Restaurants, Kneipen und Shoppingzentren zu verbannen.

Kriminalität: Im Bundesstaat Colorado, in dem auch Rifle liegt, geschahen in jüngster Zeit mehrere aufsehenerregende Schießereien: 1999 der Amoklauf in der Columbine-Highschool mit 15 Toten, 2012 das Kino-Massaker von Aurora, das zwölf Todesopfer forderte.

Kontroverse: Während sich auf politischer Ebene trotz aller Versuche kaum etwas getan hat, verbot die Supermarktkette Walmart im vergangenen Jahr Waffen in ihren Filialen – und löste damit eine heftige Kontroverse aus.