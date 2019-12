Kleinbottwarer Straße in Steinheim Vollsperrung wegen Arbeiten

In Steinheim soll auf rund 500 Metern in der Kleinbottwarer Straße die Trinkwasserversorgung erneuert werden. Das wird nur unter einer Vollsperrung möglich sein, kündigt die Stadt an. Die Bagger sollen Mitte Februar anrücken, der Abschluss des Gesamtprojekts ist für spätestens Ende August/Anfang September vorgesehen. Das Arbeitsfeld erstreckt sich im Süden bis auf Höhe der Bäckerei/Einmündung Klosterstraße und reicht bis zur Kreuzung zur Straße „Am Schleifrain“. Abgesehen von der Trinkwasserhauptleitung in der Fahrbahn kümmert sich die zuständige Firme um die sanierungsbedürftigen Hydrantenwasserschächte, vereinzelte Trinkwassergebäudeanschlüsse und die Herstellung einer Leitungsquerverbindung zu einem bestehenden Wasserschacht in der „Bisamstraße“.