Kleinbottwarer Straße dicht Vollsperrung ab Mitte Februar

Die vier Bauphasen sind räumlich so konzipiert, dass die Beeinträchtigungen für die unmittelbaren Anwohner so gering wie möglich gehalten werden sollen. Das heißt, nur während der Ausführung einer einzelnen Bauphase, ist der Zugang zu den Gebäuden nur noch fußläufig möglich. Die Anwohner sollen hier individuell und frühzeitig informiert werden, damit sie Vorbereitungen treffen können. In der ersten Bauphase ist die Einmündung der Klosterstraße betroffen, die Umleitung wird über die Pfarrstraße und Lammgasse vorgenommen. Die Stadtverwaltung bittet um Kenntnisnahme und Verständnis. Das Stadtbauamt steht den Bürgern bei allen Fragen zur Verfügung.