Steinheim-Kleinbottwar - Das Schneckenfest hat in Kleinbottwar eine große Tradition und Bedeutung. Und damit möglichst viele etwas davon haben, geht parallel zum Fest am Samstag in der Bottwartalhalle ein Großkampftag der HABO-Handballer über die Bühne. Vier Jugendspiele stehen ab 13 Uhr auf dem Programm, bis dann um 20 Uhr die Landesliga-Frauen auf die HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See – kurz Ca-Mü-Max – treffen.