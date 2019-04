Kleinbottwar Ein Spielplatz mit Wohlfühl-Charakter

Kleinbottwar - Es ist ein sonniger Spätnachmittag auf dem Spielplatz an der Kleinbottwarer Götzenbergstraße. Einige Eltern, Großeltern und natürlich Kinder sind hier und genießen den Frühling. Unter ihnen auch die neunjährige Elina, der vierjährige Jens und die zweijährige Pia. Was die drei gar nicht mitbekommen konnten: Ihr Spieli wäre einst beinahe dichtgemacht worden. Der Steinheimer Gemeinderat verabschiedete eine Spielplatzkonzeption, und laut dieser hätte es keine Zukunft für den Platz an der Götzenbergstraße gegeben. Das ist jetzt fast 13 Jahre her.