Steinheim-Kleinbottwar - Das geplante Neubaugebiet Scheibenäcker in Kleinbottwar ist ein „Dauerbrenner“, sagt der Ortsvorsteher Manfred Waters. Er sei vor Jahren davon ausgegangen, dass man zum Ende der aktuellen Legislaturperiode – also jetzt – schon losgelegt habe. Was ja nicht der Fall sei. „Aber wir hoffen, dass es jetzt zügig weitergehen kann“, so Manfred Waters in der Sitzung des Kleinbottwarer Ortschaftsrates am Donnerstag.