Kleinaspach/Oberstenfeld Unbekannter gerät in Gegenverkehr

Kleinaspach/Oberstenfeld - Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 19 Uhr auf der L1118 zwischen Oberstenfeld und Kleinaspach ereignet hat. Ein Unbekannter war in Richtung Kleinaspach unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine 35-Jährige die dort mit ihrem Skoda unterwegs war, musste deshalb nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Eine nachfolgende 29-Jährige in einem Audi kam dadurch neben dem Skoda zum Stehen. In der Folge stieß der unbekannte Fahrzeuglenker mit dem Audi zusammen.