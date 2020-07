Kleinanzeigen Polizei warnt Verkäufer vor Paypal-Betrugsmasche

Der Betrug funktioniert so: Die Täter schreiben den Verkäufer an und heucheln Interesse an einem angebotenen Produkt. Dann fordern sie die E-Mail-Adresse, um vermeintlich das Geld mit Paypal zu überweisen. Bis dahin ist das alles durchaus üblich. Doch dann schicken die Betrüger eine E-Mail mit gefälschter Paypal-Signatur an den Verkäufer, die den Eindruck vermitteln soll, das Geld sei auf dem Konto eingegangen.