Klein-/Großbottwar Mehr Verkehr wegen Wohngebiet erwartet

Was den Wunsch aus Großbottwar nach einer Einbeziehung der Bottwartalbahn in die Überlegungen angeht, versichert Winterhalter, dass man diesen Punkt auf dem Schirm habe. Immerhin habe die Trasse in der Nähe des künftigen Wohngebiets vorbeigeführt. In dem derzeit laufenden Bewertungsverfahren zur Reaktivierung der Bottwartalbahn würden die Entwicklungspotenziale an der Strecke abgefragt. „Da haben wir auch das Gebiet Scheibenäcker mit auf den Weg gegeben“, sagt der Bürgermeister. Leben könnten hier, am Ortsrand von Kleinbottwar, einmal rund 330 Personen.