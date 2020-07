Kleider von Kate und Camilla Herzoginnen spielen doppeltes Lottchen

Am Sonntag besuchten Herzogin Kate und Prinz William das Queen Elizabeth Hospital in King’s Lynn. Die Cambridges feierten so das 72-jährige Bestehen des National Health Service, des britischen Gesundheitsdienstes. Ihr dunkelblaues Kleid mit Blumenmuster und Blusenkragen erkannten die Blogger von „What Kate Wore“ als einen Entwurf des Labels Beulah London.