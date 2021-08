Kleeblatt Erdmannhausen Neue Räume für Pflegeheim

Personeller Aufwand nun größer

Den beiden Frauen war am Samstag die Erleichterung ebenso wie die Freude im Gesicht abzulesen, als die Gläser fröhlich klirrten. Denn was durch die Landesheimbauverordnung im Jahr 2011 angestoßen wurde, ist jetzt erfolgreich zu Ende gebracht worden. „Unsere beiden Standorte in Tamm und Erdmannhausen sind die letzten, die die Verordnung umsetzen“, erläuterte der Geschäftsführer Stefan Ebert. Dabei zeigte sich Ebert zuversichtlich, dass sich die Bewohner rasch an die neue, komfortable Situation gewöhnen und sich wohlfühlen werden. Etwas anders sieht es beim Personal aus: „Der Aufwand ist nun größer, weil sie zwei Wohngruppen überwachen müssen“, so Ebert.