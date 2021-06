Kleeblatt Erdmannhausen Der Kleeblatt-Anbau ist fertig – jetzt ist der Altbau dran

Sanierung war fällig

Zudem sei eine Sanierung nach knapp 25 Jahren durchaus fällig. So hatten unter anderem die Böden durch die Putzmaschine, die Rollatoren und das Desinfektionsmittel gelitten und werden nun ausgetauscht. Auch die Armaturen in den Sanitärräumen wurden gecheckt, Lackschäden an den Türen und Macken an den Wänden beseitigt. „Und natürlich muss noch der Maler durch“, so Ebert. Ziel sei es, dass bis Ende Juli wirklich alles fertig ist. Das sei ambitioniert, weiß der Kleeblatt-Geschäftsführer, sollte aber klappen. „Wenn es keine coronabedingten Ausfälle gibt“, räumt er ein. Wenn es dann geschafft ist, wird es ein kleines Fest im frisch sanierten und angebauten Kleeblatt geben – allerdings, aus bekannten Gründen, nur im kleinen Rahmen ohne die Öffentlichkeit. Wann dann vielleicht einmal ein Tag der offenen Tür stattfinden könne, stehe noch in den Sternen, so Ebert.