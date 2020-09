Klausurtagung in Berlin SPD will Pandemie mit Ausbau des Sozialstaats begegnen

So will die Partei unter anderem die Hartz-IV-Grundsicherung in heutiger Form abschaffen und durch ein neues Bürgergeld ersetzen. "Dazu werden wir als ersten Schritt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen und Leistungskürzungen im ALG-II-Bezug von mehr als 30 Prozent ausschließen", heißt es in einem Beschlusspapier der Bundestagsfraktion, die am Donnerstag in Berlin tagte.