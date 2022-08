Klausur Grünen-Fraktion für schnelle Entlastungen

Zu Misstönen zwischen den Regierungspartnern SPD, Grüne und FDP sagte Haßelmann, dass es "in so schwierigen Zeiten", bei der Überlagerung von Klimakrise, Corona und russischem Angriffskrieg auf die Ukraine "auch mal knirscht", sei klar. "Wir sind drei verschiedene Parteien mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen." Die Menschen erwarteten in der Krise aber zur Recht, dass die die Ampel-Partner sich um sie kümmerten und nicht um sich selbst.