Klaus Wagenbach wird neunzig Verleger, Ritter und Rebell

Kafkas dienstälteste Witwe

Dabei bleibt es allemal erstaunlicher, was es dem am 11. Juli 1930 in Berlin geborenen Buchmenschen zusammenzuhalten gelang. Sein 1964 gegründeter Verlag bot Autoren aus beiden Teilen Deutschlands Obdach, Günter Grass, Rudi Dutschke auf der einen Seite, Stephan Hermlin und Wolf Biermann auf der anderen. Mit der Zeit hat der Geist der Utopie eine entschieden italienische Färbung angenommen. Von Pasolinis „Freibeuterschriften“ wurden in den späten Siebzigern fast hunderttausend Exemplare verkauft. Mit Carlo Ginzburgs „Der Käse und die Würmer“ hielt die neue Schule der Alltagshistoriker Einzug, mit den Büchern von Horst Bredekamp die Kunstgeschichte.