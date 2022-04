Klaus Schulze ist tot Ausnahmemusiker und Klangpionier mit 74 gestorben

Der Musiker war Mitbegründer der sogenannten Berliner Schule und einflussreicher Vertreter des auch international anerkannten „Krautrocks“ aus Deutschland. Viele der großen internationalen DJ’s nannten ihn den Angaben zufolge respektvoll „Godfather of Techno“. Schulze sei ein „Überzeugungstäter“ und „Ausnahmekönner“, sagte Uhle. Seine Firma arbeite seit „vielen Jahren“ mit Schulze zusammen, gerade sei ein neues Album in Vorbereitung: „Um so heftiger trifft uns diese Nachricht.“