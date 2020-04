Pleidelsheim - Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen einen Fiat in Pleidelsheim gestreift. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in der Stuifenstraße zugetragen haben. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefon 071 44 / 90 00, in Verbindung zu setzen.