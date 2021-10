Klassiker im Herbst So wird die Kürbissuppe verfeinert

Stuttgart - Am 31. Oktober steht wieder Halloween an. Kinder gehen jedes Jahr an diesem Tag von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Zu dem Event werden dazu oft traditionell Grimassen in Kürbisse geschnitzt. Dazu wird der Kürbis ausgehöhlt. Das Fleisch kann man dann für eine Suppe benutzen. Die Kürbissuppe ist ein Klassiker aus dem beliebten Fruchtgemüse im Herbst. Ein Video bietet Tipps, wie man seine Kürbissuppe verfeinert.