Klage vor US-Gericht Facebook zahlt 650 Millionen Dollar zu Gesichtserkennung

Polizeieinsatz am Bahnhof in Asperg

33-Jähriger außer Rand und Band

Ein 33-Jähriger hat am Bahnhof in Asperg sowohl Polizeibeamte wie auch Rettungskräfte beleidigt und angegriffen. Diese waren gerufen worden, nachdem der Mann schon am dortigen Kiosk gewütet hatte.