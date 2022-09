Kitas in Marbach Waldkindergarten soll Defizit beheben

Vorrang hat ein Angebot in Rielingshausen

Leichter wäre es offenbar, in der Kernstadt einen Naturkindergarten zu eröffnen. „Ein Standort dafür wäre gefunden“, sagte Franziska Wunschik in der Ausschusssitzung. Allerdings wolle man sich zunächst wie verabredet auf den Waldkindergarten in Rielingshausen konzentrieren – wo eben der Schuh am stärksten drückt.