Kita-Provisorium in Benningen Die schlauen Füchse sind eingezogen

Den Container-Bau als Provisorium hat die Gemeinde jetzt für zwei Jahre gemietet. Erst einmal. „Wir haben die Möglichkeit zu verlängern“, sagt Klaus War­thon. „Wir schauen, wie es weitergeht.“ Dazu müsse man die Entwicklung der Geburtenzahlen abwarten. „Das hat man ja nicht im Griff“, so der Bürgermeister augenzwinkernd. Ein dickes Plus sieht Cleo Pohl nicht nur in den zusätzlichen Räumen, sondern auch in dem Platz, der zwischen den Gebäuden entstanden ist. „So haben wir einen schönen Innenhof bekommen“, freut sie sich. Der ist für die Kinder prima geeignet zum Rad- und Rollerfahren.