Kita in Oberstenfeld Pfusch hat zu Schaden am Dach geführt

Die Kinder sind seit Beginn dieser Woche alle in zwei jeweils 64 Quadratmeter großen Räumen im Betreuungstrakt der Lichtenbergschule untergebracht. In der Woche zuvor hatte die Gemeinde eine Hälfte in den Prevorster Kindergarten ausgelagert. Die Kinder vom Kindergarten Prevorst nutzten laut Kleemann in dieser Zeit ihren Waldplatz und kamen somit nicht mit den anderen Kindern in Kontakt. Dadurch seien auch die Corona-Vorschriften gewahrt worden.