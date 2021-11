Kita-Gebühren in Murr Schonzeit für Familien ist vorbei

Lesen Sie aus unserem Angebot: Kita-Studie wird zum Eigentor

Die Befürworter einer Erhöhung rekrutierten sich aus CDU, Freie Wähler und Grünen: Der Grüne Tayfun Tok sprach von einer „moderaten“ Anpassung nach der längeren Pause. Für Nachhaltigkeit im Haushalt setzte sich Gunter Eberhardt von der CDU ein und nannte auch andere Bereiche wie etwas das Friedhofswesen: „Wenn wir Gebühren nicht anpassen, haben wir unsere Rücklagen sehr schnell verbraucht.“ Marcus Leibbrandt von den Freien Wählern findet, „dass die Allgemeinheit schon viel der Kindergartenkosten trägt“. Und Florian Gärtner von der CDU sieht wirklich bedürftige Familien durch das Landratsamt Ludwigsburg abgesichert, das Kosten übernimmt.

Die Gemeinde zahlt einen Ausgleich für kirchliche Kindergärten

Ein Kind aus einer Familie mit einem Kind kostet Eltern 128 Euro im Monat, ein Kleinkind aus einer solchen Familie 267 Euro. Das Essensgeld beträgt 80 Euro. Damit Eltern im evangelischen Kindergarten Pfarrgasse nicht mehr zahlen müssen als in kommunalen Kindergärten, zahlt die Kommune bisher jährlich 1400 Euro Ausgleich.

Corona-Schnelltests an Murrer Kindergärten

Keine Testpflicht

Bisher gilt keine Corona-Testpflicht an den Murrer Kindertagesstätten. Die Gemeindeverwaltung berichtete in der jüngsten Ratssitzung jedoch von einigen PCR-Positivtestungen bei Kindern an Kindertagesstätten und an der Lindenschule, die die Schließung einer Gruppe und weitere Testungen zur Folge hatten. Deshalb wolle man den Eltern „relativ kurzfristig“ auf freiwilliger Basis Schnelltests mitgeben, damit sie ihre Kinder zu Hause testen könnten, kündigte Bürgermeister Torsten Bartzsch an, der gegen eine Testpflicht ist. „Dies wäre ein erheblicher Eingriff, das muss uns bewusst sein“, sagte er und berief sich auf eine Empfehlung des Gesundheitsamtes, in dieser Frage genau abzuwägen.