Kita-Ausflug Tod eines Zweijährigen - Erzieherinnen vor Gericht

Staatsanwältin Martina Klein verlas in ihrer Anklageschrift minutiös, was an jenem verhängnisvollen 2. Oktober 2020 geschah. Die drei Erzieherinnen einer integrativen Kindertagesstätte im Norden Magdeburgs waren an diesem Tag demnach ab 10.00 Uhr mit einer Gruppe von 17 Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren unterwegs zum Neustädter See. Acht Kinder benutzten dabei Laufräder, drei liefen zu Fuß, sechs saßen in einem Bollerwagen. Am See spielten die Kinder im Sand.