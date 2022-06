Kiss in der Schleyerhalle Geliefert wie bestellt

Feuer steigt hoch, Nebel wabert

Wie immer tönt die vollmundige Ansage aus den Boxen: „You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world: Kiss”. Wie immer fällt der Bühnenvorhang mit dem großen Kiss-Logo, dann böllern Kanonenschläge, Feuer steigt hoch, Nebel wabert und zu „Detroit Rock City“ schweben Kiss auf Plattformen zu ihrem Arbeitsplatz hinab. Bunt, laut, überlebensgroß und geliefert wie bestellt.