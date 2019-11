Kirchenwahl in Mundelsheim Pfarrer rufen eine Gemeinde-Wette aus

Die gemeinsame Wette sieht Renz dabei als ein mediales Instrument mit dem Slogan „Für Murr – gegen Mundelsheim.“ Dafür hat er auch ordentlich Werbung gemacht im Ort. Zwei Wochen vor der Wahl habe man den Leuten die Briefunterlagen zugeschickt, eine Woche vor dem Urnengang habe man Bonbons mit dem Kirchenwahlslogan an die Konfirmanden verschenkt. Schließlich sei die Kirchenwahl bereits ab 14 Jahren. Reichert will erst am Wahltag selbst noch mal richtig Gas geben. „Wir veranstalten um 14.20 Uhr einen großen Flashmob beim Wahllokal.“ So viel Werbung ist bei dem Wetteinsatz auch nötig: Der Verlierer der beiden Pfarrer muss dem Gemeinderat der Siegergemeinde im Januar einen festlichen Empfang bereiten, um so auch die neu gewählten Mitglieder gebührend zu würdigen.