Kirchenoberhaupt Papst warnt Priester vor Pornos: "So tritt der Teufel ein"

Der Papst mahnte die in Rom studierenden Kirchenmänner, sich vor Pornos in Acht zu nehmen. "Das reine Herz, das Jesus jeden Tag empfängt, darf solche pornografischen Informationen nicht empfangen." Wenn die Männer so etwas auf ihren Mobiltelefonen löschen könnten, dann sollten sie das tun, um die Versuchung nicht in der Hand zu halten. "Ich sage euch, das ist eine Sache, die den Geist schwächt", erklärte der Pontifex weiter.